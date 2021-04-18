|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 22:46
cohan
вы себя перечитайте
. Это не бесплатно. Это за 25 грн. А надо чтобы за 0. Благо есть еще места. Не реклама (адреса мест в личку не даю)
. Находим сами
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6142
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1584 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:48
В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:11
ВIВ написав:
В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?
ОТПшные и Кредобанковские отбирают
думаю, отберут
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1503
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:12
Flamingo написав:cohan
вы себя перечитайте
. Это не бесплатно. Это за 25 грн. А надо чтобы за 0. Благо есть еще места. Не реклама (адреса мест в личку не даю)
. Находим сами
ну это на любителя ), меня устраивает когда все в одном месте, хотя, конечно, ноль тоже неплохо
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1503
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:37
ВIВ написав:
В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?
При возврате чего?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2648
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:39
reef написав: ВIВ написав:
В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?
При возврате чего?
Оплаты ж, наверное.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2684
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 10:26
повернення ?
а що там можна було нагребти ?
я не знаю, куди більше 2К золота закинути
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 кві, 2021 10:45
stas_rst написав:
повернення ?
а що там можна було нагребти ?
я не знаю, куди більше 2К золота закинути
Поміняйте на гроші (але видно, поки, глючний сервіс - чекаю на обмін с 8 квітня).
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2757
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 10:48
stas_rst написав:
я не знаю, куди більше 2К золота закинути
так сертификаты сильпо для этого есть
ну или другой сети
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3123
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|