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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:46

cohan вы себя перечитайте ;). Это не бесплатно. Это за 25 грн. А надо чтобы за 0. Благо есть еще места. Не реклама (адреса мест в личку не даю) ;). Находим сами ;)
Flamingo
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Повідомлень: 6142
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 1584 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:48

В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?
ВIВ
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Повідомлень: 120
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:11

  ВIВ написав:В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?


ОТПшные и Кредобанковские отбирают
думаю, отберут
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:12

  Flamingo написав:cohan вы себя перечитайте ;). Это не бесплатно. Это за 25 грн. А надо чтобы за 0. Благо есть еще места. Не реклама (адреса мест в личку не даю) ;). Находим сами ;)


ну это на любителя ), меня устраивает когда все в одном месте, хотя, конечно, ноль тоже неплохо
cohan
 
Повідомлень: 1503
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Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:37

  ВIВ написав:В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?

При возврате чего?
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:39

  reef написав:
  ВIВ написав:В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?

При возврате чего?

Оплаты ж, наверное.
ingtrans
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Повідомлень: 2684
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:53

  ВIВ написав:В Мастеркард-Бильше при возврате Укрсибовсике золотые тоже отбирут?

минуснется,но потом.Если карта "разовая" можно вгонять их в долги))
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Мизантрóп
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Повідомлень: 5745
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:26

повернення ? :) а що там можна було нагребти ?
я не знаю, куди більше 2К золота закинути :)
stas_rst
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Повідомлень: 1342
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:45

  stas_rst написав:повернення ? :) а що там можна було нагребти ?
я не знаю, куди більше 2К золота закинути :)


Поміняйте на гроші (але видно, поки, глючний сервіс - чекаю на обмін с 8 квітня).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:48

  stas_rst написав:я не знаю, куди більше 2К золота закинути :)
так сертификаты сильпо для этого есть :) ну или другой сети
omb
 
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