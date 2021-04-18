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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:24

  omb написав:
  stas_rst написав:я не знаю, куди більше 2К золота закинути :)
так сертификаты сильпо для этого есть :) ну или другой сети

Дякую, однак 200грн. за 2600 золота ?
так собі ... окрім ОККО акції на продукти -20% і ваучер 100грн. - не знайшов цікавішого. Пічалька
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:200грн. за 2600 золота ?

И то хорошо :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У НьюКардовцов появился доступ к консьержу МС? Или оно всегда было и я только сейчас заметил?Зображення
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