Дякую, однак 200грн. за 2600 золота ?
так собі ... окрім ОККО акції на продукти -20% і ваучер 100грн. - не знайшов цікавішого. Пічалька
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:24
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У НьюКардовцов появился доступ к консьержу МС? Или оно всегда было и я только сейчас заметил?
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