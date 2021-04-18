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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:24
omb написав: stas_rst написав:
я не знаю, куди більше 2К золота закинути
так сертификаты сильпо для этого есть
ну или другой сети
Дякую, однак 200грн. за 2600 золота ?
так собі ... окрім ОККО акції на продукти -20% і ваучер 100грн. - не знайшов цікавішого. Пічалька
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stas_rst
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:53
У НьюКардовцов появился доступ к консьержу МС? Или оно всегда было и я только сейчас заметил?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:10
unknownurl
Абсолютно бестолковая штука как по мне.
Что-то "зарплатных" 500 не видно, или кому-то зашли?
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ВIВ
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:25
ВIВ написав:
Что-то "зарплатных" 500 не видно, или кому-то зашли?
Пока нет...
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N0mad
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:31
ВIВ написав:unknownurl
Абсолютно бестолковая штука как по мне.
Что-то "зарплатных" 500 не видно, или кому-то зашли?
16-го зашли
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clash
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:38
16 зашла первая часть. Второй нет
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:17
stas_rst написав:
повернення ?
а що там можна було нагребти ?
я не знаю, куди більше 2К золота закинути
Нужен друг, или 100 грн
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guntherhouse777
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:19
clash написав: ВIВ написав:unknownurl
Абсолютно бестолковая штука как по мне.
Что-то "зарплатных" 500 не видно, или кому-то зашли?
16-го зашли
16го то было 500 для всех, ждем еще 500 для "зарплатников".
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ВIВ
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:56
N0mad написав: KVV написав:
Відкрийте для себе Сіті24(Уплата), некст Привата, ПейХаб ПУМБа.
Ну у некста же всё равно самый низкий процент? Или что-то поменялось?
какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?
ЗЫ я уже не клиент привата
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yama
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