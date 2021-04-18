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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1540154115421543>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:24

  omb написав:
  stas_rst написав:я не знаю, куди більше 2К золота закинути :)
так сертификаты сильпо для этого есть :) ну или другой сети

Дякую, однак 200грн. за 2600 золота ?
так собі ... окрім ОККО акції на продукти -20% і ваучер 100грн. - не знайшов цікавішого. Пічалька
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:200грн. за 2600 золота ?

И то хорошо :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У НьюКардовцов появился доступ к консьержу МС? Или оно всегда было и я только сейчас заметил?Зображення
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:10

unknownurl
Абсолютно бестолковая штука как по мне.

Что-то "зарплатных" 500 не видно, или кому-то зашли?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:25

  ВIВ написав:Что-то "зарплатных" 500 не видно, или кому-то зашли?

Пока нет...
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:31

  ВIВ написав:unknownurl
Абсолютно бестолковая штука как по мне.

Что-то "зарплатных" 500 не видно, или кому-то зашли?

16-го зашли
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:38

16 зашла первая часть. Второй нет
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:17

  stas_rst написав:повернення ? :) а що там можна було нагребти ?
я не знаю, куди більше 2К золота закинути :)

Нужен друг, или 100 грн
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:19

  clash написав:
  ВIВ написав:unknownurl
Абсолютно бестолковая штука как по мне.

Что-то "зарплатных" 500 не видно, или кому-то зашли?

16-го зашли

16го то было 500 для всех, ждем еще 500 для "зарплатников".
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:56

  N0mad написав:
  KVV написав:Відкрийте для себе Сіті24(Уплата), некст Привата, ПейХаб ПУМБа.

Ну у некста же всё равно самый низкий процент? Или что-то поменялось?

какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?

ЗЫ я уже не клиент привата
yama
 
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