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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:58
yama написав: N0mad написав: KVV написав:
Відкрийте для себе Сіті24(Уплата), некст Привата, ПейХаб ПУМБа.
Ну у некста же всё равно самый низкий процент? Или что-то поменялось?
какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?
ЗЫ я уже не клиент привата
Ну очевидно же что приват дает платить картами других банков. Притом при оплате выдает честный 4900. Картами тех банков где это окешбечивается имеет смысл платить. В их числе Сибас
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