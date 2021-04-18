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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1540154115421543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:58

  yama написав:
  N0mad написав:
  KVV написав:Відкрийте для себе Сіті24(Уплата), некст Привата, ПейХаб ПУМБа.

Ну у некста же всё равно самый низкий процент? Или что-то поменялось?

какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?

ЗЫ я уже не клиент привата

Ну очевидно же что приват дает платить картами других банков. Притом при оплате выдает честный 4900. Картами тех банков где это окешбечивается имеет смысл платить. В их числе Сибас
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:13

  Flamingo написав:
  yama написав:какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?

ЗЫ я уже не клиент привата

Ну очевидно же что приват дает платить картами других банков. Притом при оплате выдает честный 4900. Картами тех банков где это окешбечивается имеет смысл платить. В их числе Сибас

Більше того, прихват навіть дозволяє платити таким чином анонімам і неклієнтам. Flamingo не дасть збрехати, бо любить "анонімні" платежі більше, ніж я розстрочки ЛУМУМБи :P
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:15

  klug написав:
  Flamingo написав:
  yama написав:какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?

ЗЫ я уже не клиент привата

Ну очевидно же что приват дает платить картами других банков. Притом при оплате выдает честный 4900. Картами тех банков где это окешбечивается имеет смысл платить. В их числе Сибас

Більше того, прихват навіть дозволяє платити таким чином анонімам і неклієнтам. Flamingo не дасть збрехати, бо любить "анонімні" платежі більше, ніж я розстрочки ЛУМУМБи :P

тобто не обовязково бути клієнтом привата ? :shock: спробував не будучи клієнтом привата , на карті був нуль але платіж пішов у обробку ... чекаю відлуп ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:59

Зарплаты сегодня не будет, расходимся. Ждём до конца недели.
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:29

  Spring написав:Зарплаты сегодня не будет, расходимся. Ждём до конца недели.

ПерсМенка сказала?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Да именно так
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:32

  yama написав:тобто не обовязково бути клієнтом привата ? :shock: спробував не будучи клієнтом привата , на карті був нуль але платіж пішов у обробку ... чекаю відлуп ...

Не обов'язково.
Просто платите коміс Привату і все.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:59

  ol_zy написав:Подключал SI через чат - попал на манагера из отделения в чате (типа она менеджер по этому акку, ранее проносило и предлагало в тех поддержку, а тут "повезло"). Говорю хочу SI бесплатный подключить, она - включите в приложении смс инфо, я - так оно платное - пауза минут 5, ну ладно включаю, естественно SI+ включился - пишу опять, переключи на SI без +, проснулась - а бесплатного СМС нет, только за деньги. Я как так и ссылку ей на SI на их сайте и говорю, а вот знакомый подключал через поддержку и ему все подключили. Минут через 5 уже ответила поддержка и все как положено прошло, файл, подпись активация.
Кто впервые подключает СМС-инфо - имейте в виду.


Спасибо! Подключили SI (не +) сразу с первого звонка девушке на 729 без всяких пререканий.

Также сообщили, что до сих пор есть сбой в кодах подтверждения лимитов, ошибка - некорректный код, работают над исправлением.
Sagittarius
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