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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:58
yama написав: N0mad написав: KVV написав:
Відкрийте для себе Сіті24(Уплата), некст Привата, ПейХаб ПУМБа.
Ну у некста же всё равно самый низкий процент? Или что-то поменялось?
какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?
ЗЫ я уже не клиент привата
Ну очевидно же что приват дает платить картами других банков. Притом при оплате выдает честный 4900. Картами тех банков где это окешбечивается имеет смысл платить. В их числе Сибас
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Flamingo
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:13
Flamingo написав: yama написав:
какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?
ЗЫ я уже не клиент привата
Ну очевидно же что приват дает платить картами других банков. Притом при оплате выдает честный 4900. Картами тех банков где это окешбечивается имеет смысл платить. В их числе Сибас
Більше того, прихват навіть дозволяє платити таким чином анонімам і неклієнтам. Flamingo
не дасть збрехати, бо любить "анонімні" платежі більше, ніж я розстрочки ЛУМУМБи
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klug
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:15
klug написав: Flamingo написав: yama написав:
какое отношение некст Приват банка имеет к оплате укрсиб картой для кешбека ?
ЗЫ я уже не клиент привата
Ну очевидно же что приват дает платить картами других банков. Притом при оплате выдает честный 4900. Картами тех банков где это окешбечивается имеет смысл платить. В их числе Сибас
Більше того, прихват навіть дозволяє платити таким чином анонімам і неклієнтам. Flamingo
не дасть збрехати, бо любить "анонімні" платежі більше, ніж я розстрочки ЛУМУМБи
тобто не обовязково бути клієнтом привата ?
спробував не будучи клієнтом привата , на карті був нуль але платіж пішов у обробку ... чекаю відлуп ...
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yama
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:59
Зарплаты сегодня не будет, расходимся. Ждём до конца недели.
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Spring
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Додано: Пон 19 кві, 2021 17:29
Spring написав:
Зарплаты сегодня не будет, расходимся. Ждём до конца недели.
ПерсМенка сказала?
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KVV
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Додано: Пон 19 кві, 2021 17:31
Да именно так
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Spring
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Додано: Пон 19 кві, 2021 17:32
yama написав:
тобто не обовязково бути клієнтом привата ?
спробував не будучи клієнтом привата , на карті був нуль але платіж пішов у обробку ... чекаю відлуп ...
Не обов'язково.
Просто платите коміс Привату і все.
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KVV
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Додано: Пон 19 кві, 2021 17:59
ol_zy написав:
Подключал SI через чат - попал на манагера из отделения в чате (типа она менеджер по этому акку, ранее проносило и предлагало в тех поддержку, а тут "повезло"). Говорю хочу SI бесплатный подключить, она - включите в приложении смс инфо, я - так оно платное - пауза минут 5, ну ладно включаю, естественно SI+ включился - пишу опять, переключи на SI без +, проснулась - а бесплатного СМС нет, только за деньги. Я как так и ссылку ей на SI на их сайте и говорю, а вот знакомый подключал через поддержку и ему все подключили. Минут через 5 уже ответила поддержка и все как положено прошло, файл, подпись активация.
Кто впервые подключает СМС-инфо - имейте в виду.
Спасибо! Подключили SI (не +) сразу с первого звонка девушке на 729 без всяких пререканий.
Также сообщили, что до сих пор есть сбой в кодах подтверждения лимитов, ошибка - некорректный код, работают над исправлением.
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Sagittarius
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