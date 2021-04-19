Подключал SI через чат - попал на манагера из отделения в чате (типа она менеджер по этому акку, ранее проносило и предлагало в тех поддержку, а тут "повезло"). Говорю хочу SI бесплатный подключить, она - включите в приложении смс инфо, я - так оно платное - пауза минут 5, ну ладно включаю, естественно SI+ включился - пишу опять, переключи на SI без +, проснулась - а бесплатного СМС нет, только за деньги. Я как так и ссылку ей на SI на их сайте и говорю, а вот знакомый подключал через поддержку и ему все подключили. Минут через 5 уже ответила поддержка и все как положено прошло, файл, подпись активация.Кто впервые подключает СМС-инфо - имейте в виду.