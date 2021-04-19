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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 03:08
Что-то в последнее время появилось неуплаты после ввода 3д кода. Вначале днем оплатив супермаркет я удивился неуплате на месте. Теперь приват коммуналку ночью два платежа подряд отправлены, но не обработаны...
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