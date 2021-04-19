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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 03:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Что-то в последнее время появилось неуплаты после ввода 3д кода. Вначале днем оплатив супермаркет я удивился неуплате на месте. Теперь приват коммуналку ночью два платежа подряд отправлены, но не обработаны...
Додано: Вів 20 кві, 2021 08:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вторая часть КБ по ньюкарду пришла. Правда сумма какая-то неестественно большая.
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне кажется это долг за февраль пришел, но это не точно
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:08
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:29
тепер вони добрались до Укрсібу
о 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною в додаток, НЕ смс:
"Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом".
Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ?
Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені.
Клон ВОГ чи щось інше ?
Чи потрібно перевипускати картку ?
Банк поки мовчить
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:36
Технический сбой в Укрсибе, многим такие смс пришли, с разных магазинов, кто где платил крайний раз, похоже оттуда и смс
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