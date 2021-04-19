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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 03:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Что-то в последнее время появилось неуплаты после ввода 3д кода. Вначале днем оплатив супермаркет я удивился неуплате на месте. Теперь приват коммуналку ночью два платежа подряд отправлены, но не обработаны...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вторая часть КБ по ньюкарду пришла. Правда сумма какая-то неестественно большая.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мне кажется это долг за февраль пришел, но это не точно
Spring
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:08

  Amid написав:Вторая часть КБ по ньюкарду пришла. Правда сумма какая-то неестественно большая.

Вот и чудненько.
Больше это не меньше :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:29

тепер вони добрались до Укрсібу :)
о 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною в додаток, НЕ смс:
"Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом".
Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ?
Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені.
Клон ВОГ чи щось інше ?
Чи потрібно перевипускати картку ?
Банк поки мовчить :(

УТОЧНИЛИ в банку : Задвоєння повідомлень за минулий місяць. Ми вирішуємо цю проблему. Бл***. Годину часу потратив на це супер-уточнення.
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 20 кві, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:36

Технический сбой в Укрсибе, многим такие смс пришли, с разных магазинов, кто где платил крайний раз, похоже оттуда и смс
Spring
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:54

Spring да, мне тоже пришёл пуш. я вообще как-то значения не придал :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

stas_rst написав:тепер вони добрались до Укрсібу :)
о 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною в додаток, НЕ смс:
"Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом".
Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ?
Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені.
Клон ВОГ чи щось інше ?
Чи потрібно перевипускати картку ?
Банк поки мовчить :(

УТОЧНИЛИ в банку : Задвоєння повідомлень за минулий місяць. Ми вирішуємо цю проблему. Бл***. Годину часу потратив на це супер-уточнення.
​Технічні роботи в системах банку

Шановні клієнти, UKRSIBBANK BNP Paribas Group повідомляє, що сьогодні (20.04.2021) через технічні роботи можлива активація архівних повідомлень про неуспішні фінансові операції, здійснені у минулий період. Наразі ситуація вирішена. Вдячні вам за пильність та звернення до інформаційної лінії.

Перепрошуємо за незручності та дякуємо за довіру!

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412352/
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:11

  Spring написав:Технический сбой в Укрсибе, многим такие смс пришли, с разных магазинов, кто где платил крайний раз, похоже оттуда и смс

Да, мне тоже на горячке так объяснили, но операция точно не самая последняя.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нічого не приходило, не попала моя картка в цей діапазон :roll:
AleksD
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