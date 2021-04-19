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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1542154315441545 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 191 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 180 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 255 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 132 Всього голосів : 994 Додано: Вів 20 кві, 2021 10:41 stas_rst написав: тепер вони добрались до Укрсібу

о 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною в додаток, НЕ смс:

"Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом".

Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ?

Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені.

Клон ВОГ чи щось інше ?

Чи потрібно перевипускати картку ?

Банк поки мовчить



УТОЧНИЛИ в банку : Задвоєння повідомлень за минулий місяць. Ми вирішуємо цю проблему. Бл***. Годину часу потратив на це супер-уточнення. тепер вони добрались до Укрсібуо 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною, НЕ смс:"Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом".Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ?Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені.Клон ВОГ чи щось інше ?Чи потрібно перевипускати картку ?Банк поки мовчитьУТОЧНИЛИ в банку : Задвоєння повідомлень за минулий місяць. Ми вирішуємо цю проблему. Бл***. Годину часу потратив на це супер-уточнення.

А в мене неуспішний переказ Novapay. Картку зразу заблокував. На 729 не додзвонився - перевантаження. В чаті відповіли, що це технічний збій... А в мене неуспішний переказ Novapay. Картку зразу заблокував. На 729 не додзвонився - перевантаження. В чаті відповіли, що це технічний збій... patrikk Повідомлень: 197 З нами з: 25.06.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 10:48 unknownurl написав: stas_rst написав: тепер вони добрались до Укрсібу

о 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною в додаток, НЕ смс:

"Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом".

Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ?

Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені.

Клон ВОГ чи щось інше ?

Чи потрібно перевипускати картку ?

Банк поки мовчить



УТОЧНИЛИ в банку : Задвоєння повідомлень за минулий місяць. Ми вирішуємо цю проблему. Бл***. Годину часу потратив на це супер-уточнення. тепер вони добрались до Укрсібуо 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною, НЕ смс:"Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом".Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ?Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені.Клон ВОГ чи щось інше ?Чи потрібно перевипускати картку ?Банк поки мовчитьУТОЧНИЛИ в банку : Задвоєння повідомлень за минулий місяць. Ми вирішуємо цю проблему. Бл***. Годину часу потратив на це супер-уточнення. ​Технічні роботи в системах банку



Шановні клієнти, UKRSIBBANK BNP Paribas Group повідомляє, що сьогодні (20.04.2021) через технічні роботи можлива активація архівних повідомлень про неуспішні фінансові операції, здійснені у минулий період. Наразі ситуація вирішена. Вдячні вам за пильність та звернення до інформаційної лінії.



Перепрошуємо за незручності та дякуємо за довіру!



Джерело:

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412352/ ​Технічні роботи в системах банкуШановні клієнти, UKRSIBBANK BNP Paribas Group повідомляє, що сьогодні (20.04.2021) через технічні роботи можлива активація архівних повідомлень про неуспішні фінансові операції, здійснені у минулий період. Наразі ситуація вирішена. Вдячні вам за пильність та звернення до інформаційної лінії.Перепрошуємо за незручності та дякуємо за довіру!Джерело:

Сегодня наверное лучше ничего не платить картой Укрсиба, чтобы не выпала эта дата при выплате кешбэка за апрель. Сегодня наверное лучше ничего не платить картой Укрсиба, чтобы не выпала эта дата при выплате кешбэка за апрель. velvet Повідомлень: 3799 З нами з: 06.03.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1542154315441545 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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