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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:48

  unknownurl написав:
stas_rst написав:тепер вони добрались до Укрсібу :)
о 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною в додаток, НЕ смс:
"Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом".
Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ?
Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені.
Клон ВОГ чи щось інше ?
Чи потрібно перевипускати картку ?
Банк поки мовчить :(

УТОЧНИЛИ в банку : Задвоєння повідомлень за минулий місяць. Ми вирішуємо цю проблему. Бл***. Годину часу потратив на це супер-уточнення.
​Технічні роботи в системах банку

Шановні клієнти, UKRSIBBANK BNP Paribas Group повідомляє, що сьогодні (20.04.2021) через технічні роботи можлива активація архівних повідомлень про неуспішні фінансові операції, здійснені у минулий період. Наразі ситуація вирішена. Вдячні вам за пильність та звернення до інформаційної лінії.

Перепрошуємо за незручності та дякуємо за довіру!

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412352/

Сегодня наверное лучше ничего не платить картой Укрсиба, чтобы не выпала эта дата при выплате кешбэка за апрель.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  patrikk написав:Картку зразу заблокував.

логічне рішення після такого пуша о 9 ранку.
тому й підняв кіпіш, але по факту нульових лімітів блок по факту не застосовував, а уточнив спочатку
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:49

  stas_rst написав:
  patrikk написав:Картку зразу заблокував.

логічне рішення після такого пуша о 9 ранку.
тому й підняв кіпіш, але по факту нульових лімітів блок по факту не застосовував, а уточнив спочатку

Обґрунтуйте потребу взагалі тримати гроші на картці без відсотку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Обґрунтуйте потребу взагалі тримати гроші на картці без відсотку.

а хто сказав, що вони там є у великій кількості ?
так, після Сільпо-Фора-заправка залишки до 200-300 грн. На даний момент овер 500 було, бо запланована покупка була відкладена. А СЕПом ганяти назад - не комільфо.
Решта - поповнюю по факту перед покупкою онлайн
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:04

  stas_rst написав:А СЕПом ганяти назад - не комільфо

Не комильфо - это как раз держать деньги там, где их держать не нужно.
А сэпнуть - это не сложно, много ума не надо
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:28

mustbe я з повагою ставлюсь до ваших напрацювань, користуюсь ними регулярно і сподіваюсь, ви уважно прочитали про можливі залишки невеликих сум внаслідок нереалізованих покупок або реалізованих не на усю переведену суму ?
до чого тут ваш сарказм ? і який % мені дадуть протягом одного дня тих 300-500 грн, щоб їх сепити назад на моно чи конкорд ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:і який % мені дадуть протягом одного дня тих 300-500 грн, щоб їх сепити назад на моно чи конкорд ?
теж так роблю,я вже й на 1000 плюю з такими ставками,не ганяю назад
Мизантрóп
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