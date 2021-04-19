stas_rst написав:тепер вони добрались до Укрсібу о 9.16 приходить пуш-повідомлення латиною в додаток, НЕ смс: "Неуспішна оплата по карті ***, WOG_QC. Перевищено ліміт на здійснення операції. Довідка 729. Онлайн.укрсіб.сом". Ліміти на нулі - це мене врятувало. Але що це було взагалі ? Оператор WOG операції не бачить (у них в системі неуспішні також фіксуються), картка пластик при мені. Клон ВОГ чи щось інше ? Чи потрібно перевипускати картку ? Банк поки мовчить
УТОЧНИЛИ в банку : Задвоєння повідомлень за минулий місяць. Ми вирішуємо цю проблему. Бл***. Годину часу потратив на це супер-уточнення.
Технічні роботи в системах банку
Шановні клієнти, UKRSIBBANK BNP Paribas Group повідомляє, що сьогодні (20.04.2021) через технічні роботи можлива активація архівних повідомлень про неуспішні фінансові операції, здійснені у минулий період. Наразі ситуація вирішена. Вдячні вам за пильність та звернення до інформаційної лінії.
klug написав:Обґрунтуйте потребу взагалі тримати гроші на картці без відсотку.
а хто сказав, що вони там є у великій кількості ? так, після Сільпо-Фора-заправка залишки до 200-300 грн. На даний момент овер 500 було, бо запланована покупка була відкладена. А СЕПом ганяти назад - не комільфо. Решта - поповнюю по факту перед покупкою онлайн
mustbe я з повагою ставлюсь до ваших напрацювань, користуюсь ними регулярно і сподіваюсь, ви уважно прочитали про можливі залишки невеликих сум внаслідок нереалізованих покупок або реалізованих не на усю переведену суму ? до чого тут ваш сарказм ? і який % мені дадуть протягом одного дня тих 300-500 грн, щоб їх сепити назад на моно чи конкорд ?