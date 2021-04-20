|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:51
yama написав: Aps написав:
yama написав:прокинули меня с мастер кард більше
Вот то вы хоть и замазали на фото, но прочитать можно. Даже отчество. ))
каким способом???
Номер счёта у Вас там был не замазан, а по нему в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3802
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:05
velvet написав:
в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
клиентам сиба
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5749
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1006 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|