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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:51

  yama написав:
  Aps написав:
yama написав:прокинули меня с мастер кард більше


Вот то вы хоть и замазали на фото, но прочитать можно. Даже отчество. ))
каким способом???

Номер счёта у Вас там был не замазан, а по нему в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
клиентам сиба
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:43

  Мизантрóп написав:
  velvet написав:в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
клиентам сиба

У не клиентов сиба нет укрсибонлайн и счёта в нём.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:36

  velvet написав:
  Мизантрóп написав:
  velvet написав:в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
клиентам сиба

У не клиентов сиба нет укрсибонлайн и счёта в нём.

я с позиции простых читателей форума))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:я с позиции простых читателей форума))

Интересно, а много в теме сиба не клиентов сиба?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:08

  Aktus написав:
  Мизантрóп написав:я с позиции простых читателей форума))

Интересно, а много в теме сиба не клиентов сиба?

есть и такие,и знают уже,что Стас в трехэтажке живет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:есть и такие,и знают уже,что Стас в трехэтажке живет

Это не простые читатели, они по службе.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:50

Aktus или в работе 8) у Буратино не только нос был длинным,но и язык :wink:
Мизантрóп
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