|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:51
yama написав: Aps написав:
yama написав:прокинули меня с мастер кард більше
Вот то вы хоть и замазали на фото, но прочитать можно. Даже отчество. ))
каким способом???
Номер счёта у Вас там был не замазан, а по нему в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3803
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:05
velvet написав:
в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
клиентам сиба
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5753
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1010 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:43
Мизантрóп написав: velvet написав:
в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
клиентам сиба
У не клиентов сиба нет укрсибонлайн и счёта в нём.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3803
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:36
velvet написав: Мизантрóп написав: velvet написав:
в укрсибонлайн можно увидеть ФИО владельца счёта и его ИНН
клиентам сиба
У не клиентов сиба нет укрсибонлайн и счёта в нём.
я с позиции простых читателей форума))
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5753
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1010 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:18
Мизантрóп написав:
я с позиции простых читателей форума))
Интересно, а много в теме сиба не клиентов сиба?
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 306
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:08
Aktus написав: Мизантрóп написав:
я с позиции простых читателей форума))
Интересно, а много в теме сиба не клиентов сиба?
есть и такие,и знают уже,что Стас в трехэтажке живет
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5753
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1010 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:36
Мизантрóп написав:
есть и такие,и знают уже,что Стас в трехэтажке живет
Это не простые читатели, они по службе.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 306
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 01:41
Без авторизации на нексте,
вебверсии
чуток меньше комса?
-
BigMan
-
-
- Повідомлень: 1426
- З нами з: 16.06.12
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|