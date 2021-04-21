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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:13

  Aktus написав:Кто знает или недавно (в этом году) получал Ньюкард - насколько максимально быстро сейчас это можно сделать для нового клиента?


30 минут.

Знаю опыт получения не дождавшись звонка из банка, чел тупо пришел в отделение, получил в тот же день, хоть и через пару часов.

Заказ онлайн и отправка доков ускоряют этот процесс?


Нет. Наоборот, менеджер не получает бонус за Вас (ибо Вы онлайник-безбонусной).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:18

  Aktus написав:Кто знает или недавно (в этом году) получал Ньюкард - насколько максимально быстро сейчас это можно сделать для нового клиента?

Знаю опыт получения не дождавшись звонка из банка, чел тупо пришел в отделение, получил в тот же день, хоть и через пару часов.

Заказ онлайн и отправка доков ускоряют этот процесс?

на днях зашла любовница без заказа,а просто по моей наводке-получила минут за 20 с регой в апке.Толковая менеджер на Мишуги попалась.СМС не в пять утра,а вечером того же дня.СИ отключен в отделении изначально,но веры нет и получив все доступы чатом оформил простой СИ.Пару дней и в бильше карта есть.Пока жду 2000 золотом.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:с регой в апке.

Это не предварительно, а прямо на месте?
Aktus
 
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  #<1 ... 1544154515461547
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