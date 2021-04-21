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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 16:13
Aktus написав:
Кто знает или недавно (в этом году) получал Ньюкард - насколько максимально быстро сейчас это можно сделать для нового клиента?
30 минут.
Знаю опыт получения не дождавшись звонка из банка, чел тупо пришел в отделение, получил в тот же день, хоть и через пару часов.
Заказ онлайн и отправка доков ускоряют этот процесс?
Нет. Наоборот, менеджер не получает бонус за Вас (ибо Вы онлайник-безбонусной).
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jay2004
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:18
Aktus написав:
Кто знает или недавно (в этом году) получал Ньюкард - насколько максимально быстро сейчас это можно сделать для нового клиента?
Знаю опыт получения не дождавшись звонка из банка, чел тупо пришел в отделение, получил в тот же день, хоть и через пару часов.
Заказ онлайн и отправка доков ускоряют этот процесс?
на днях зашла любовница без заказа,а просто по моей наводке-получила минут за 20 с регой в апке.Толковая менеджер на Мишуги попалась.СМС не в пять утра,а вечером того же дня.СИ отключен в отделении изначально,но веры нет и получив все доступы чатом оформил простой СИ.Пару дней и в бильше карта есть.Пока жду 2000 золотом.
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Мизантрóп
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:24
Мизантрóп написав:
с регой в апке.
Это не предварительно, а прямо на месте?
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Aktus
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