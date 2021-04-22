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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 16:13
Aktus написав:
Кто знает или недавно (в этом году) получал Ньюкард - насколько максимально быстро сейчас это можно сделать для нового клиента?
30 минут.
Знаю опыт получения не дождавшись звонка из банка, чел тупо пришел в отделение, получил в тот же день, хоть и через пару часов.
Заказ онлайн и отправка доков ускоряют этот процесс?
Нет. Наоборот, менеджер не получает бонус за Вас (ибо Вы онлайник-безбонусной).
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:18
Aktus написав:
Кто знает или недавно (в этом году) получал Ньюкард - насколько максимально быстро сейчас это можно сделать для нового клиента?
Знаю опыт получения не дождавшись звонка из банка, чел тупо пришел в отделение, получил в тот же день, хоть и через пару часов.
Заказ онлайн и отправка доков ускоряют этот процесс?
на днях зашла любовница без заказа,а просто по моей наводке-получила минут за 20 с регой в апке.Толковая менеджер на Мишуги попалась.СМС не в пять утра,а вечером того же дня.СИ отключен в отделении изначально,но веры нет и получив все доступы чатом оформил простой СИ.Пару дней и в бильше карта есть.Пока жду 2000 золотом.
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Мизантрóп
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:24
Мизантрóп написав:
с регой в апке.
Это не предварительно, а прямо на месте?
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Aktus
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:02
Если НьюКард оформлена в мае прошлого года, она участвует в кешбечной программе до конца текущего?
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Ferlakur
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:09
Ferlakur написав:
Если НьюКард оформлена в мае прошлого года, она участвует в кешбечной программе до конца текущего?
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022.
ПС
А может вы спрашивали про это?
1.3. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 12 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки.
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Aktus
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:56
Aktus написав:
ПС
А может вы спрашивали про это?
1.3. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 12 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки.
Про это, но вроде ж продлевали?
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Ferlakur
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Додано: Чет 22 кві, 2021 21:00
Aktus написав: Мизантрóп написав:
с регой в апке.
Это не предварительно, а прямо на месте?
ага,она видетели мимо ехала и сама зашла
.Думал бин не тот,какую-то е-шопинг получила,но удивлен-все четко 535432
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:16
Ferlakur написав:
Про это, но вроде ж продлевали?
Я тоже что-то такое слышал.
Но вот горячка утверждает, что нет. Категорически утверждает. Что решение про продление банком еще не принято, а когда будет принято, то вы получите смс. А пока - 12 мес от даты активации вашей карты.
Как тут люди с картами от февраля-марта 2020-го (и ранее) КБ получают?
Продлевают индвидуально?
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Aktus
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:22
Мизантрóп написав:
ага,она видетели мимо ехала и сама зашла .Думал бин не тот,какую-то е-шопинг получила,но удивлен-все четко 535432
Хорошая любовница - на вес золота.
А умная - еще и с кешбеком.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:29
Aktus написав: Ferlakur написав:
Про это, но вроде ж продлевали?
Я тоже что-то такое слышал.
Но вот горячка утверждает, что нет. Категорически утверждает. Что решение про продление банком еще не принято, а когда будет принято, то вы получите смс. А пока - 12 мес от даты активации вашей карты.
Как тут люди с картами от февраля-марта 2020-го (и ранее) КБ получают?
Продлевают индвидуально?
У меня февральская 2020. Продлилась автоматически.Кеш-бек за март 2021 начислили без проблем.
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