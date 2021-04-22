Смс об этом было?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:17
господа, а если к нью-карте оформляется допка по ней тоже включается кешбек и 2000 золота?
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