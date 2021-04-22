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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1545154615471548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Gost2013 написав:Продлилась автоматически

Смс об этом было?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:17

господа, а если к нью-карте оформляется допка по ней тоже включается кешбек и 2000 золота?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:36

Да, допка привязана к тому же счету, лимит кешбека 500/1000 на обе карты общий. 2000 будет, если правильный бин
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:на днях зашла любовница без заказа,а просто по моей наводке-получила минут за 20 с регой в апке

то пан знає толк у збоченнях :) коли одна буква у слові забарвлює життя новими фарбами :)
усім гарної п"ятниці !
stas_rst
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