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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:59
Gost2013 написав:
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Aktus
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:17
господа, а если к нью-карте оформляется допка по ней тоже включается кешбек и 2000 золота?
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uaprofi
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:36
Да, допка привязана к тому же счету, лимит кешбека 500/1000 на обе карты общий. 2000 будет, если правильный бин
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Spring
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:22
Мизантрóп написав:
на днях зашла любовница без заказа,а просто по моей наводке-получила минут
за 20 с регой в апке
то пан знає толк у збоченнях
коли одна буква у слові забарвлює життя новими фарбами
усім гарної п"ятниці !
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:26
Aktus написав: Gost2013 написав:
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Смс об этом было?
Нет
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