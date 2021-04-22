|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:59
Gost2013 написав:
Продлилась автоматически
Смс об этом было?
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:17
господа, а если к нью-карте оформляется допка по ней тоже включается кешбек и 2000 золота?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4679
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 05:36
Да, допка привязана к тому же счету, лимит кешбека 500/1000 на обе карты общий. 2000 будет, если правильный бин
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:22
Мизантрóп написав:
на днях зашла любовница без заказа,а просто по моей наводке-получила минут
за 20 с регой в апке
то пан знає толк у збоченнях
коли одна буква у слові забарвлює життя новими фарбами
усім гарної п"ятниці !
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1376
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:26
Aktus написав: Gost2013 написав:
Продлилась автоматически
Смс об этом было?
Нет
-
Gost2013
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 15.09.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:26
Карта спорт - это какие МСС?
Или где-то есть более подробное описание или практика, что они считают спорт и фитнес-клубами?
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:11
Spring написав:
2000 будет, если правильный бин
Допка же 100 грн. стоит, или можно валютные бесплатно взять?
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2719
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:14
100 грн за гривневую, за валютные не узнавала
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:24
Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:31
Пансер написав:
Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.
Какие могут быть возрастные ограничения по дебетке. Тут критерий 1 - еще живой - значит можно получить.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6163
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 1595 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|