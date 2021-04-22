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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1546154715481549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:04

Валютные допки в пакете НбюКард стоят 100 грн. единоразово.
ВIВ
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Повідомлень: 133
З нами з: 03.02.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:28

  Flamingo написав:
  Пансер написав:Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.

Какие могут быть возрастные ограничения по дебетке. Тут критерий 1 - еще живой - значит можно получить. ;)

Но по-моему кто-то писал, что с 18 лет дают
velvet
 
Повідомлень: 3809
З нами з: 06.03.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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  #<1 ... 1546154715481549
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