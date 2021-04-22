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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:04
Валютные допки в пакете НбюКард стоят 100 грн. единоразово.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:28
Flamingo написав: Пансер написав:
Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.
Какие могут быть возрастные ограничения по дебетке. Тут критерий 1 - еще живой - значит можно получить.
Но по-моему кто-то писал, что с 18 лет дают
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velvet
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:12
uaprofi написав:
господа, а если к нью-карте оформляется допка по ней тоже включается кешбек и 2000 золота?
А скільки це в грн?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:29
velvet написав: Flamingo написав: Пансер написав:
Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.
Какие могут быть возрастные ограничения по дебетке. Тут критерий 1 - еще живой - значит можно получить.
Но по-моему кто-то писал, что с 18 лет дают
Под "еще живой" я писал исключительно про верхнюю планку возраста. Нижняя - регламентируется разными кодексами определяющими дееспособность и пр.
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Flamingo
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