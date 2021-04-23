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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1547154815491550>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:04

Валютные допки в пакете НбюКард стоят 100 грн. единоразово.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:28

  Flamingo написав:
  Пансер написав:Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.

Какие могут быть возрастные ограничения по дебетке. Тут критерий 1 - еще живой - значит можно получить. ;)

Но по-моему кто-то писал, что с 18 лет дают
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:12

  uaprofi написав:господа, а если к нью-карте оформляется допка по ней тоже включается кешбек и 2000 золота?

А скільки це в грн?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:29

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  Пансер написав:Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.

Какие могут быть возрастные ограничения по дебетке. Тут критерий 1 - еще живой - значит можно получить. ;)

Но по-моему кто-то писал, что с 18 лет дают

Под "еще живой" я писал исключительно про верхнюю планку возраста. Нижняя - регламентируется разными кодексами определяющими дееспособность и пр.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:49

  Пансер написав:Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.

немає
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 05:49

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  Пансер написав:Хтось знає чи є вікові обмеження для відкриття New Card? Цікавить від 65 років.

Какие могут быть возрастные ограничения по дебетке. Тут критерий 1 - еще живой - значит можно получить. ;)

Но по-моему кто-то писал, что с 18 лет дают

Да, клиентом сибаса можно стать тока с 18 лет.(как и Скунса, Востока,например)
Моня, сурки, тазик- с 14.
Кажется, Пумб - с 16-ти.
Каждый банк по разному
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 06:05

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:господа, а если к нью-карте оформляется допка по ней тоже включается кешбек и 2000 золота?

А скільки це в грн?


2000 золота це 160 грн. Бали ділимо на 12.5
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 06:08

  Dimaa написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:господа, а если к нью-карте оформляется допка по ней тоже включается кешбек и 2000 золота?

А скільки це в грн?


2000 золота це 160 грн. Бали ділимо на 12.5


Які, наразі, не виплачують (обміняв 8 квітня і до сих пір нема).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:57

jay2004
В банке меня послали в Мастеркард. Мастеркард
создал заявку и передал в технический отдел
.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

панове, при оплате в инете с Нью Кард платят ли кешбек 5% чистыми или еще вычитают налог?
Andey
 
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