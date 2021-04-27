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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:43
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Как в приложении Укрсиб онлайн должна называться зарплатная карта?
Прошло 25 число, а моя карта похоже так и не стала зарплатной.
Пытаюсь достучаться до персонального менеджера через горячку и через чат уже 3й день - безрезультатно, они только и делают, что "фиксують звернення".
Поддержка в Укрсибе - это мрак, я уже думал, что хуже ПУМБа быть не может.
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:37
Вам уже отвечали.
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:46
jay2004
Я не про тарифы спрашиваю сейчас, а про название счета/карты в приложении.
Он также и будет называться "New card карточный", когда карта перейдет на зарплатный тариф и кешбек, или появится другое название?
Горячка говорит, что будет называться по другому, типа должна появиться приписка ЗП. А на тех скриншотах с тарифами карты называются одинаково.
Додано: Сер 28 кві, 2021 13:04
Название никак не изменится в приложении Укрсиба. Видно только в тарифах, какая карта, зарплатная или нет. У меня переход с обычной на зарплатную прошел в феврале, изменения названия нет
Додано: Сер 28 кві, 2021 13:06
Spring
Переход прошел без зачислений зарплаты, как тут говорили 10 или 25 числа?
Додано: Сер 28 кві, 2021 13:14
В день зачисления первой зарплаты пришло смс о том, что кешбек 10% и тариф по карте зарплатный. Это было 26/02. Совпадение или нет, не знаю
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