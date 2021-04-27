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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1547154815491550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:43

  Andey написав:панове, при оплате в инете с Нью Кард платят ли кешбек 5% чистыми или еще вычитают налог?

Чистыми
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Как в приложении Укрсиб онлайн должна называться зарплатная карта?
Прошло 25 число, а моя карта похоже так и не стала зарплатной.
Пытаюсь достучаться до персонального менеджера через горячку и через чат уже 3й день - безрезультатно, они только и делают, что "фиксують звернення".
Поддержка в Укрсибе - это мрак, я уже думал, что хуже ПУМБа быть не может.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:37

  malinin007 написав:Как в приложении Укрсиб онлайн должна называться зарплатная карта?
Прошло 25 число, а моя карта похоже так и не стала зарплатной.
Пытаюсь достучаться до персонального менеджера через горячку и через чат уже 3й день - безрезультатно, они только и делают, что "фиксують звернення".
Поддержка в Укрсибе - это мрак, я уже думал, что хуже ПУМБа быть не может.


Вам уже отвечали.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:46

jay2004
Я не про тарифы спрашиваю сейчас, а про название счета/карты в приложении.
Он также и будет называться "New card карточный", когда карта перейдет на зарплатный тариф и кешбек, или появится другое название?
Горячка говорит, что будет называться по другому, типа должна появиться приписка ЗП. А на тех скриншотах с тарифами карты называются одинаково.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:04

  malinin007 написав:jay2004
Я не про тарифы спрашиваю сейчас, а про название счета/карты в приложении.
Он также и будет называться "New card карточный", когда карта перейдет на зарплатный тариф и кешбек, или появится другое название?
Горячка говорит, что будет называться по другому, типа должна появиться приписка ЗП. А на тех скриншотах с тарифами карты называются одинаково.

Название никак не изменится в приложении Укрсиба. Видно только в тарифах, какая карта, зарплатная или нет. У меня переход с обычной на зарплатную прошел в феврале, изменения названия нет
Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:06

Spring
Переход прошел без зачислений зарплаты, как тут говорили 10 или 25 числа?
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:14

В день зачисления первой зарплаты пришло смс о том, что кешбек 10% и тариф по карте зарплатный. Это было 26/02. Совпадение или нет, не знаю
Spring
 
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