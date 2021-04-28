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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1548154915501551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 16:08

  Пансер написав:Коли у застосунку з'явиться можливість зареєструватися у "МС Більше" для отримання бонусних 2000 балів. Чи можна реєструватися напряму? Карта оформлена вчора.


3-7 днів.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 18:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Для получения 2000 баллов до конца апреля нужно совершить любую транзакцию по новой карте, хоть в онлайне, хоть в оффлайне, нет никаких ограничений по сумме?

На сайте пишут "2000 балів на бонусний рахунок при реєстрації у програмі через UKRSIB online та здійсненні першої транзакції до кінця квітня (період Акції з 14 квітня 2021 по 30 квітня 2021)" вроде как разночтений быть не должно, но лучше перебдю и спрошу, мало ли))
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:37

Подскажите, если по карте в приложении Укрсиба тарифы изменились как для зарплатной, но никаких смс о переходе не было и в чате утверждают, что у меня ещё обычный New Card, значит ли это, что карта уже стала зарплатной и кешбек стал 10%?
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:59

  dedmvi написав:Подскажите, если по карте в приложении Укрсиба тарифы изменились как для зарплатной, но никаких смс о переходе не было и в чате утверждают, что у меня ещё обычный New Card, значит ли это, что карта уже стала зарплатной и кешбек стал 10%?

стала зарплатной, пионерам из чата не верте
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Если сейчас открывать New card новому клиенту там есть варианты простая/+? Заказ по ссылке, ничего не поменялось?
Если можно напомните линк
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:56

2XL
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ping_card/
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Triton
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  #<1 ... 1548154915501551
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