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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 16:08
Додано: Сер 28 кві, 2021 18:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Для получения 2000 баллов до конца апреля нужно совершить любую транзакцию по новой карте, хоть в онлайне, хоть в оффлайне, нет никаких ограничений по сумме?
На сайте пишут "2000 балів на бонусний рахунок при реєстрації у програмі через UKRSIB online та здійсненні першої транзакції до кінця квітня (період Акції з 14 квітня 2021 по 30 квітня 2021)" вроде как разночтений быть не должно, но лучше перебдю и спрошу, мало ли))
Додано: Сер 28 кві, 2021 20:37
Подскажите, если по карте в приложении Укрсиба тарифы изменились как для зарплатной, но никаких смс о переходе не было и в чате утверждают, что у меня ещё обычный New Card, значит ли это, что карта уже стала зарплатной и кешбек стал 10%?
Додано: Сер 28 кві, 2021 20:59
Додано: Сер 28 кві, 2021 21:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если сейчас открывать New card новому клиенту там есть варианты простая/+? Заказ по ссылке, ничего не поменялось?
Если можно напомните линк
Додано: Сер 28 кві, 2021 21:56
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