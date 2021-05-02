malinin007 написав:Для получения 2000 баллов до конца апреля нужно совершить любую транзакцию по новой карте, хоть в онлайне, хоть в оффлайне, нет никаких ограничений по сумме?
Отвечу сам, гарячка говорит, что это должна быть оффлайн торговая операция, на любую сумму. Я сделал онлайн-покупку, говорят - не катит, надо в наземном магазе. Склоняюсь к тому, что они порят чушь, как и всегда до этого.
ну вот тоже сегодня сделал транз в оффе, сделать ещё для верности в онлайне или уже не надо ?!
MASolomko написав:Выпустили где-то с 16 апреля бета-версию приложения 1.179.0 для тестирования Dreams.
И тут же выкатили этот дрим в релиз. Аналог банки от моно, только в извращенном виде, цитата дословно: "давай народ откладывай на квартиру, на машину, на заначку". Ничего интересного. Выход из беты не спасает от этой дряни, кнопка "дрим" остается в приложении, на самом видном месте, по центру. p.s. ну никак не хочет лох нести им деньги, вот и изгаляются как могут