RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1550155115521553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 16:49

По NewCard кешбек начисляется же на любую сумму (например 10 грн или меньше)?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 22.04.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 16:54

  lloydbanksua написав:По NewCard кешбек начисляется же на любую сумму (например 10 грн или меньше)?

Да. У меня начислялся на платеж в районе 50 копеек. Но на меньше 10 коп. - скорее всего не начислится ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6198
З нами з: 20.03.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 23:33

  S i m написав:
  malinin007 написав:
  malinin007 написав:Для получения 2000 баллов до конца апреля нужно совершить любую транзакцию по новой карте, хоть в онлайне, хоть в оффлайне, нет никаких ограничений по сумме?

Отвечу сам, гарячка говорит, что это должна быть оффлайн торговая операция, на любую сумму. Я сделал онлайн-покупку, говорят - не катит, надо в наземном магазе. Склоняюсь к тому, что они порят чушь, как и всегда до этого.


ну вот тоже сегодня сделал транз в оффе, сделать ещё для верности в онлайне или уже не надо ?!

карта получена,сразу на полку,только инет-онлайн.Дней через 10 зачислено 2000 рыжья
http://piccy.info/view3/14313159/322804 ... cdb68afaa/
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:49

УкрСибБанк BNP Paribas Group и Dreams

  unknownurl написав:https://app.welcome-to-ukrsibbank.com/dreams
Выпустили где-то с 16 апреля бета-версию приложения 1.179.0 для тестирования Dreams.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 08.03.18
Подякував: 390 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:08

  MASolomko написав:Выпустили где-то с 16 апреля бета-версию приложения 1.179.0 для тестирования Dreams.

И тут же выкатили этот дрим в релиз. Аналог банки от моно, только в извращенном виде, цитата дословно: "давай народ откладывай на квартиру, на машину, на заначку". Ничего интересного. Выход из беты не спасает от этой дряни, кнопка "дрим" остается в приложении, на самом видном месте, по центру.
p.s. ну никак не хочет лох нести им деньги, вот и изгаляются как могут :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 930
З нами з: 18.06.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:ну никак не хочет лох нести им деньги, вот и изгаляются как могут
лохов на постсовке еще лет на 100,потому лягушатники и зашли на рынки.
Форумчане,есс-но не поведутся,но маркетологи тоже не зря свой хлеб с маслом едят :wink:
Думаю какой-никакой,а выхлоп будет.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:00

  Мизантрóп написав:маркетологи тоже не зря свой хлеб с маслом едят :wink:
Думаю какой-никакой,а выхлоп будет.

Точно, я забыл про имбецилов. Но они в меньшинстве. :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 930
З нами з: 18.06.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1550155115521553
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.