В Андроидной версии этого нет? New Card картковий -> три точки -> Деталі рахунку -> и дальше только New Card картковий там пустота https://imgur.com/wbt9IG2.jpg
Неделю назад под тремя точками точно было, сейчас --нет. Потому как я звонил в КЦ, выяснял, какой у меня процент КБ (5 или 10). Меня заверили, что 5 , хотя я говорил, что у меня под "тремя точками" указано бесплатное снятие в банкоматах (что приравнивается к зарплатной карте) и должно быть 10%.
В Андроидной версии этого нет? New Card картковий -> три точки -> Деталі рахунку -> и дальше только New Card картковий там пустота https://imgur.com/wbt9IG2.jpg
Это не в пункте "Деталі рахунку". По New Card картковий -> три точки на Андроиде вижу: Перейменувати, Тарифи, Реквізити рахунку, Деталі рахунку, Виписка и Замовити картку. Выбираю Тарифи и в правом верхнем углу иконка для доступа к pdf с тарифами.
інфа з доріг України, в контексті Укрсіб і МастерБільше: при використанні ваучерів ОККО на 100 грн. майте на увазі - якщо у вас два ваучери з МастерКардБільше по 100 грн. на продукти/магазин, то спрацює знижка тільки на 100 для однієї фішки. Решта не врахують. Напр. 1-ша покупка на 90 грн., залишок - 10 грн. на ваучері. Друга покупка тією ж фішкою - 50 грн, то уже новий ваучер на 100 не спрацює, діє тільки 10 грн, які залишились від першої покупки. Для використання іншого ваучера, двох, трьох і т.д. ймовірно потрібно їх розносити на різні фішки. Заправка на ОККО працює з Укрсібом тільки через окко-пей, на касі з додатку оплатити неможливо. Заправка на ВОГ працює з привязаної у додатку Укрсіб прекрасно, але на кожній другій заправці потрібно пояснювати, що "у вас там має бути ХнопоФа, на яку треба тицьнути для оплати доддатком". Масові тупорилля. Проїхав більше 3К км.