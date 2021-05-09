В Андроидной версии этого нет? New Card картковий -> три точки -> Деталі рахунку -> и дальше только New Card картковий там пустота https://imgur.com/wbt9IG2.jpg
Неделю назад под тремя точками точно было, сейчас --нет. Потому как я звонил в КЦ, выяснял, какой у меня процент КБ (5 или 10). Меня заверили, что 5 , хотя я говорил, что у меня под "тремя точками" указано бесплатное снятие в банкоматах (что приравнивается к зарплатной карте) и должно быть 10%.
В Андроидной версии этого нет? New Card картковий -> три точки -> Деталі рахунку -> и дальше только New Card картковий там пустота https://imgur.com/wbt9IG2.jpg
Это не в пункте "Деталі рахунку". По New Card картковий -> три точки на Андроиде вижу: Перейменувати, Тарифи, Реквізити рахунку, Деталі рахунку, Виписка и Замовити картку. Выбираю Тарифи и в правом верхнем углу иконка для доступа к pdf с тарифами.
інфа з доріг України, в контексті Укрсіб і МастерБільше: при використанні ваучерів ОККО на 100 грн. майте на увазі - якщо у вас два ваучери з МастерКардБільше по 100 грн. на продукти/магазин, то спрацює знижка тільки на 100 для однієї фішки. Решта не врахують. Напр. 1-ша покупка на 90 грн., залишок - 10 грн. на ваучері. Друга покупка тією ж фішкою - 50 грн, то уже новий ваучер на 100 не спрацює, діє тільки 10 грн, які залишились від першої покупки. Для використання іншого ваучера, двох, трьох і т.д. ймовірно потрібно їх розносити на різні фішки. Заправка на ОККО працює з Укрсібом тільки через окко-пей, на касі з додатку оплатити неможливо. Заправка на ВОГ працює з привязаної у додатку Укрсіб прекрасно, але на кожній другій заправці потрібно пояснювати, що "у вас там має бути ХнопоФа, на яку треба тицьнути для оплати доддатком". Масові тупорилля. Проїхав більше 3К км.
stas_rst написав:інфа з доріг України, в контексті Укрсіб і МастерБільше: при використанні ваучерів ОККО на 100 грн. майте на увазі - якщо у вас два ваучери з МастерКардБільше по 100 грн. на продукти/магазин, то спрацює знижка тільки на 100 для однієї фішки. Решта не врахують. Напр. 1-ша покупка на 90 грн., залишок - 10 грн. на ваучері. Друга покупка тією ж фішкою - 50 грн, то уже новий ваучер на 100 не спрацює, діє тільки 10 грн, які залишились від першої покупки. Для використання іншого ваучера, двох, трьох і т.д. ймовірно потрібно їх розносити на різні фішки.
Просто треба набирати на 100 грн чи більше за одну покупку. Тим більше, що з цінами на Окко це не проблема.