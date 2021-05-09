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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 11:31

  ВIВ написав:В Андроидной версии этого нет?
New Card картковий -> три точки -> Деталі рахунку -> и дальше только New Card картковий там пустота
https://imgur.com/wbt9IG2.jpg

Технічні роботи.
В мене навіть баланс не сходиться після заходу зп.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 12:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:весь 20 год такой х-ни не наблюдалось по архиву за год.

Это у вас. Просто повезло.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:15

  ВIВ написав:
  KVV написав:malinin007
Зарплатна https://prnt.sc/11ehk72
Звичайна https://prnt.sc/11ehp3l


В Андроидной версии этого нет?
New Card картковий -> три точки -> Деталі рахунку -> и дальше только New Card картковий там пустота
https://imgur.com/wbt9IG2.jpg

Неделю назад под тремя точками точно было, сейчас --нет. Потому как я звонил в КЦ, выяснял, какой у меня процент КБ (5 или 10). Меня заверили, что 5 , хотя я говорил, что у меня под "тремя точками" указано бесплатное снятие в банкоматах (что приравнивается к зарплатной карте) и должно быть 10%.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:35

  ВIВ написав:
  KVV написав:malinin007
Зарплатна https://prnt.sc/11ehk72
Звичайна https://prnt.sc/11ehp3l


В Андроидной версии этого нет?
New Card картковий -> три точки -> Деталі рахунку -> и дальше только New Card картковий там пустота
https://imgur.com/wbt9IG2.jpg


Это не в пункте "Деталі рахунку". По New Card картковий -> три точки на Андроиде вижу: Перейменувати, Тарифи, Реквізити рахунку, Деталі рахунку, Виписка и Замовити картку. Выбираю Тарифи и в правом верхнем углу иконка для доступа к pdf с тарифами.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:49

інфа з доріг України, в контексті Укрсіб і МастерБільше:
при використанні ваучерів ОККО на 100 грн. майте на увазі - якщо у вас два ваучери з МастерКардБільше по 100 грн. на продукти/магазин, то спрацює знижка тільки на 100 для однієї фішки. Решта не врахують. Напр. 1-ша покупка на 90 грн., залишок - 10 грн. на ваучері. Друга покупка тією ж фішкою - 50 грн, то уже новий ваучер на 100 не спрацює, діє тільки 10 грн, які залишились від першої покупки.
Для використання іншого ваучера, двох, трьох і т.д. ймовірно потрібно їх розносити на різні фішки.
Заправка на ОККО працює з Укрсібом тільки через окко-пей, на касі з додатку оплатити неможливо.
Заправка на ВОГ працює з привязаної у додатку Укрсіб прекрасно, але на кожній другій заправці потрібно пояснювати, що "у вас там має бути ХнопоФа, на яку треба тицьнути для оплати доддатком". Масові тупорилля.
Проїхав більше 3К км.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:00

stas_rst
Ну в Киеве на Кардачах не так.
Все 100-ки пошли на одну Фишку (просто фото штрихкода в смартфоне)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:11

  stas_rst написав:інфа з доріг України, в контексті Укрсіб і МастерБільше:
при використанні ваучерів ОККО на 100 грн. майте на увазі - якщо у вас два ваучери з МастерКардБільше по 100 грн. на продукти/магазин, то спрацює знижка тільки на 100 для однієї фішки. Решта не врахують. Напр. 1-ша покупка на 90 грн., залишок - 10 грн. на ваучері. Друга покупка тією ж фішкою - 50 грн, то уже новий ваучер на 100 не спрацює, діє тільки 10 грн, які залишились від першої покупки.
Для використання іншого ваучера, двох, трьох і т.д. ймовірно потрібно їх розносити на різні фішки.

Просто треба набирати на 100 грн чи більше за одну покупку. Тим більше, що з цінами на Окко це не проблема.
Ferlakur
 
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