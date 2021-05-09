Додано: Нед 09 тра, 2021 19:49

інфа з доріг України, в контексті Укрсіб і МастерБільше:

при використанні ваучерів ОККО на 100 грн. майте на увазі - якщо у вас два ваучери з МастерКардБільше по 100 грн. на продукти/магазин, то спрацює знижка тільки на 100 для однієї фішки. Решта не врахують. Напр. 1-ша покупка на 90 грн., залишок - 10 грн. на ваучері. Друга покупка тією ж фішкою - 50 грн, то уже новий ваучер на 100 не спрацює, діє тільки 10 грн, які залишились від першої покупки.

Для використання іншого ваучера, двох, трьох і т.д. ймовірно потрібно їх розносити на різні фішки.

Заправка на ОККО працює з Укрсібом тільки через окко-пей, на касі з додатку оплатити неможливо.

Заправка на ВОГ працює з привязаної у додатку Укрсіб прекрасно, але на кожній другій заправці потрібно пояснювати, що "у вас там має бути ХнопоФа, на яку треба тицьнути для оплати доддатком". Масові тупорилля.

Проїхав більше 3К км.