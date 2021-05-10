stas_rst написав:інфа з доріг України, в контексті Укрсіб і МастерБільше: при використанні ваучерів ОККО на 100 грн. майте на увазі - якщо у вас два ваучери з МастерКардБільше по 100 грн. на продукти/магазин, то спрацює знижка тільки на 100 для однієї фішки. Решта не врахують. Напр. 1-ша покупка на 90 грн., залишок - 10 грн. на ваучері. Друга покупка тією ж фішкою - 50 грн, то уже новий ваучер на 100 не спрацює, діє тільки 10 грн, які залишились від першої покупки. Для використання іншого ваучера, двох, трьох і т.д. ймовірно потрібно їх розносити на різні фішки.
Просто треба набирати на 100 грн чи більше за одну покупку. Тим більше, що з цінами на Окко це не проблема.
Очень странно, потому что первые 3 сертификата сливал 3-мя последовательными покупками суммой меньше в 100 грн и все прекрасно суммировалось, последнюю покупку сделал чуть больше, чтобы все забрать... но это было вначале акции.. можь и поменяли с тех пор П.С. на данный момент на 1 фишке использовано уже 5 сертов и все ок, скоро будет 6
Востаннє редагувалось omb в Пон 10 тра, 2021 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Пансер написав:Хтось має досвід повернення коштів на New card за покупку на f.ua ? Скільки часу це займає? У магазині кажуть що гроші відправили ще 4.05, до сьогодні їх немає, але пройшло тільки 3 робочих дні.
Как раз 04.05 утром сделал заказ, через часа 2 позвонили и сказали, что нет в наличии, уже вечером деньги были на карте. У меня также возврат был по заказу от 03.05. Вот по нему деньги вернулись только через 2 дня, причем 04.05 одновременно с первым возвратом, пришло уведомление от банка что деньги зачислены, но реально их не было на счету (баланс в уведомлении не совпадал с тем, который указан в уведомлении). В общем, скорость зависит от того была проведена операция или нет. Если проведена - до 10 дней, если нет - должно было вернуться очень быстро.