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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:43

  Ferlakur написав:
  stas_rst написав:інфа з доріг України, в контексті Укрсіб і МастерБільше:
при використанні ваучерів ОККО на 100 грн. майте на увазі - якщо у вас два ваучери з МастерКардБільше по 100 грн. на продукти/магазин, то спрацює знижка тільки на 100 для однієї фішки. Решта не врахують. Напр. 1-ша покупка на 90 грн., залишок - 10 грн. на ваучері. Друга покупка тією ж фішкою - 50 грн, то уже новий ваучер на 100 не спрацює, діє тільки 10 грн, які залишились від першої покупки.
Для використання іншого ваучера, двох, трьох і т.д. ймовірно потрібно їх розносити на різні фішки.

Просто треба набирати на 100 грн чи більше за одну покупку. Тим більше, що з цінами на Окко це не проблема.
Очень странно, потому что первые 3 сертификата сливал 3-мя последовательными покупками суммой меньше в 100 грн и все прекрасно суммировалось, последнюю покупку сделал чуть больше, чтобы все забрать... но это было вначале акции.. можь и поменяли с тех пор
П.С. на данный момент на 1 фишке использовано уже 5 сертов и все ок, скоро будет 6 :)
Востаннє редагувалось omb в Пон 10 тра, 2021 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пансер написав:Хтось має досвід повернення коштів на New card за покупку на f.ua ? Скільки часу це займає? У магазині кажуть що гроші відправили ще 4.05, до сьогодні їх немає, але пройшло тільки 3 робочих дні.
Как раз 04.05 утром сделал заказ, через часа 2 позвонили и сказали, что нет в наличии, уже вечером деньги были на карте.
У меня также возврат был по заказу от 03.05. Вот по нему деньги вернулись только через 2 дня, причем 04.05 одновременно с первым возвратом, пришло уведомление от банка что деньги зачислены, но реально их не было на счету (баланс в уведомлении не совпадал с тем, который указан в уведомлении).
В общем, скорость зависит от того была проведена операция или нет. Если проведена - до 10 дней, если нет - должно было вернуться очень быстро.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:07

f.ua вроде за налик только
на машиностроительной самовывоз
или уже терминал поставмли?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:13

  v57 написав:f.ua вроде за налик только
на машиностроительной самовывоз
или уже терминал поставмли?

не..., онлайн оплата, от 100 грн бесплатная доставка, неплохие сроки (есть до 24 месяцев) по оплате частями (правда не на весь товар), на машстрое быстрый возврат.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

v57 написав:f.ua вроде за налик только
на машиностроительной самовывоз
или уже терминал поставмли?
Уже есть и терминалы в пункте самовывоза. По Форварду - маркетплейсы.
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