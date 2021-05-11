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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1554155515561557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Даже с конца апреля. Подтверждаю.

А как у них сейчас по срокам, в один подход делают или только 45 дней ждать закрытия?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:26

  MASolomko написав:Alpha1251, зайдите на сайт НП и посмотрите вид наложенного платежа. Если "контроль оплаты", то это покупка и можно с кредитных средств. В мобильном приложении это не посмотреть (ну раньше точно, там вид наложки рисовали некорректно).

Де саме можна побачити цей "контроль оплати"?

Натискаю на сайті "Перейти до оплати", а там тільки загальна сума розділена на Послуги з доставки і Грошовий переказ.

upd потестив НК з нульовими лімітами на р2р - "Не успішний переказ".
Ліміти рулять!
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

KVV, НП крутить этими терминами. Проверять на сайте и в приложении, но самый эффективный способ — картами, как сделали Вы :D
MASolomko
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  #<1 ... 1554155515561557
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