А как у них сейчас по срокам, в один подход делают или только 45 дней ждать закрытия?
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 11 тра, 2021 16:26
Де саме можна побачити цей "контроль оплати"?
Натискаю на сайті "Перейти до оплати", а там тільки загальна сума розділена на Послуги з доставки і Грошовий переказ.
upd потестив НК з нульовими лімітами на р2р - "Не успішний переказ".
Ліміти рулять!
Додано: Вів 11 тра, 2021 21:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
KVV, НП крутить этими терминами. Проверять на сайте и в приложении, но самый эффективный способ — картами, как сделали Вы
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