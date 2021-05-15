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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1559156015611562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 18:30

  vovareuckij написав:В этом месяце еще наливают 2000 баллов за регистрацию в экстра бильше через онлайн банкинг, как было в прошлом или уже нет?

до 31.05 только 1000.
Плюс обязательно оплата с карты в течение 30 дней после регистрации. И это должна быть не оплата штрафов, налогов или азартных игр.
И только тогда через 10 дней в пятницу ждите.
Aktus
 
Повідомлень: 338
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 19:15

Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?
Oberon
 
Повідомлень: 40
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 19:19

глюк
сам аннигилируется
Amethyst
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Повідомлень: 171
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 23:33

  Oberon написав:Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?


Поддержка ответила, что НЕДЕЛЮ назад я пополнял счёт (тянул с приложения Укрсиба, кстати!!!), но ipay, чз который они проводят операции, до сих пор не дал им подтверждение и баланс сегодня загнан в минус на сумму такого пополнения. На донорский счёт деньги тоже не вернулись. И теперь даст/не даст ipay подтверждение, перечислит/вернёт/не вернёт деньги и сроки когда всё это может быть - ничего не знаем, то всё мои проблемы, разбирайся сам. Т.е, несмотря на пополнение с Укрсиба - ни по моей просьбе, ни сами они уточнять ничего не будут и как с ipay решать вопрос сказать не могут и не хотят - послали клиента (меня) на...
Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.
Oberon
 
Повідомлень: 40
З нами з: 15.09.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 00:15

  Oberon написав:
  Oberon написав:Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?


Поддержка ответила, что НЕДЕЛЮ назад я пополнял счёт (тянул с приложения Укрсиба, кстати!!!), но ipay, чз который они проводят операции, до сих пор не дал им подтверждение и баланс сегодня загнан в минус на сумму такого пополнения. На донорский счёт деньги тоже не вернулись. И теперь даст/не даст ipay подтверждение, перечислит/вернёт/не вернёт деньги и сроки когда всё это может быть - ничего не знаем, то всё мои проблемы, разбирайся сам. Т.е, несмотря на пополнение с Укрсиба - ни по моей просьбе, ни сами они уточнять ничего не будут и как с ipay решать вопрос сказать не могут и не хотят - послали клиента (меня) на...
Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.


Все равно это будет как теховер, без штрафов (это же Ньюкард?), так что со стороны Укрсиба вроде проблем нет.
А откуда счет пополняли? Там что говорят?
Aktus
 
Повідомлень: 338
З нами з: 02.11.17
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  #<1 ... 1559156015611562
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