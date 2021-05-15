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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 тра, 2021 18:30
vovareuckij написав:
В этом месяце еще наливают 2000 баллов за регистрацию в экстра бильше через онлайн банкинг, как было в прошлом или уже нет?
до 31.05 только 1000.
Плюс обязательно оплата с карты в течение 30 дней после регистрации. И это должна быть не оплата штрафов, налогов или азартных игр.
И только тогда через 10 дней в пятницу ждите.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:15
Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?
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Oberon
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:19
глюк
сам аннигилируется
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:33
Oberon написав:
Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?
Поддержка ответила, что НЕДЕЛЮ назад я пополнял счёт (тянул с приложения Укрсиба, кстати!!!), но ipay, чз который они проводят операции, до сих пор не дал им подтверждение и баланс сегодня загнан в минус на сумму такого пополнения. На донорский счёт деньги тоже не вернулись. И теперь даст/не даст ipay подтверждение, перечислит/вернёт/не вернёт деньги и сроки когда всё это может быть - ничего не знаем, то всё мои проблемы, разбирайся сам. Т.е, несмотря на пополнение с Укрсиба - ни по моей просьбе, ни сами они уточнять ничего не будут и как с ipay решать вопрос сказать не могут и не хотят - послали клиента (меня) на...
Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.
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Oberon
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Додано: Нед 16 тра, 2021 00:15
Oberon написав: Oberon написав:
Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?
Поддержка ответила, что НЕДЕЛЮ назад я пополнял счёт (тянул с приложения Укрсиба, кстати!!!), но ipay, чз который они проводят операции, до сих пор не дал им подтверждение и баланс сегодня загнан в минус на сумму такого пополнения. На донорский счёт деньги тоже не вернулись. И теперь даст/не даст ipay подтверждение, перечислит/вернёт/не вернёт деньги и сроки когда всё это может быть - ничего не знаем, то всё мои проблемы, разбирайся сам. Т.е, несмотря на пополнение с Укрсиба - ни по моей просьбе, ни сами они уточнять ничего не будут и как с ipay решать вопрос сказать не могут и не хотят - послали клиента (меня) на...
Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.
Все равно это будет как теховер, без штрафов (это же Ньюкард?), так что со стороны Укрсиба вроде проблем нет.
А откуда счет пополняли? Там что говорят?
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