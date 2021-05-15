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банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1560156115621563 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 191 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 180 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 255 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 132 Всього голосів : 994 Додано: Нед 16 тра, 2021 09:18 Oberon написав: Oberon написав: Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было? Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?



Поддержка ответила, что НЕДЕЛЮ назад я пополнял счёт (тянул с приложения Укрсиба, кстати!!!), но ipay, чз который они проводят операции, до сих пор не дал им подтверждение и баланс сегодня загнан в минус на сумму такого пополнения. На донорский счёт деньги тоже не вернулись. И теперь даст/не даст ipay подтверждение, перечислит/вернёт/не вернёт деньги и сроки когда всё это может быть - ничего не знаем, то всё мои проблемы, разбирайся сам. Т.е, несмотря на пополнение с Укрсиба - ни по моей просьбе, ни сами они уточнять ничего не будут и как с ipay решать вопрос сказать не могут и не хотят - послали клиента (меня) на...

Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако. Поддержка ответила, что НЕДЕЛЮ назад я пополнял счёт (тянул с приложения Укрсиба, кстати!!!), но ipay, чз который они проводят операции, до сих пор не дал им подтверждение и баланс сегодня загнан в минус на сумму такого пополнения. На донорский счёт деньги тоже не вернулись. И теперь даст/не даст ipay подтверждение, перечислит/вернёт/не вернёт деньги и сроки когда всё это может быть - ничего не знаем, то всё мои проблемы, разбирайся сам. Т.е, несмотря на пополнение с Укрсиба - ни по моей просьбе, ни сами они уточнять ничего не будут и как с ipay решать вопрос сказать не могут и не хотят - послали клиента (меня) на...Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.

ipay тут не причем, это Укрсиб чудит. Я 7 мая толкал из ПУМБа,эта операция тоже исчезла в укрсибонлайн и 14 числа списали деньги на погашение типа овера. В ПУМБе деньги со счёта списаны, а Укрсиб их почему то не зачислил до сих пор. ipay тут не причем, это Укрсиб чудит. Я 7 мая толкал из ПУМБа,эта операция тоже исчезла в укрсибонлайн и 14 числа списали деньги на погашение типа овера. В ПУМБе деньги со счёта списаны, а Укрсиб их почему то не зачислил до сих пор. velvet Повідомлень: 3843 З нами з: 06.03.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 565 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 тра, 2021 12:04 Aktus написав: Все равно это будет как теховер, без штрафов (это же Ньюкард?), так что со стороны Укрсиба вроде проблем нет. Все равно это будет как теховер, без штрафов (это же Ньюкард?), так что со стороны Укрсиба вроде проблем нет.

Так рахунок у мінусі. Щоб мати змогу далі користуватись, мінус доведеться загасити, що вже неприємно. А якщо сума велика, то може бути й проблемно. Ну і перспективи отримати ці гроші назад не певні, з огляду на мороз банки. Так рахунок у мінусі. Щоб мати змогу далі користуватись, мінус доведеться загасити, що вже неприємно. А якщо сума велика, то може бути й проблемно. Ну і перспективи отримати ці гроші назад не певні, з огляду на мороз банки. klug Повідомлень: 5733 З нами з: 18.08.14 Подякував: 253 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1560156115621563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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