Oberon написав:Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?
Поддержка ответила, что НЕДЕЛЮ назад я пополнял счёт (тянул с приложения Укрсиба, кстати!!!), но ipay, чз который они проводят операции, до сих пор не дал им подтверждение и баланс сегодня загнан в минус на сумму такого пополнения. На донорский счёт деньги тоже не вернулись. И теперь даст/не даст ipay подтверждение, перечислит/вернёт/не вернёт деньги и сроки когда всё это может быть - ничего не знаем, то всё мои проблемы, разбирайся сам. Т.е, несмотря на пополнение с Укрсиба - ни по моей просьбе, ни сами они уточнять ничего не будут и как с ipay решать вопрос сказать не могут и не хотят - послали клиента (меня) на... Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.
ipay тут не причем, это Укрсиб чудит. Я 7 мая толкал из ПУМБа,эта операция тоже исчезла в укрсибонлайн и 14 числа списали деньги на погашение типа овера. В ПУМБе деньги со счёта списаны, а Укрсиб их почему то не зачислил до сих пор.
Aktus написав:Все равно это будет как теховер, без штрафов (это же Ньюкард?), так что со стороны Укрсиба вроде проблем нет.
Так рахунок у мінусі. Щоб мати змогу далі користуватись, мінус доведеться загасити, що вже неприємно. А якщо сума велика, то може бути й проблемно. Ну і перспективи отримати ці гроші назад не певні, з огляду на мороз банки.
Oberon написав:.. Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.
ipay тут не причем, это Укрсиб чудит. Я 7 мая толкал из ПУМБа,эта операция тоже исчезла в укрсибонлайн и 14 числа списали деньги на погашение типа овера. В ПУМБе деньги со счёта списаны, а Укрсиб их почему то не зачислил до сих пор.[/quote
Во-во, как раз 7 мая я и тянул, Укрсибом с мони. Моня ни при чем, разрешение дано, деньги с мони списаны. Кому-то за 29.01 Укрсиб кешбек не дает, а нам за 7мая деньги не зачисляет.... Но Уксиб посылает на ipay, вот что удивляет, я ж именно с Укрсиба-то тянул, Klug правильно написал, хрен с теховером - счёт в минусе, банк на морозе, чтобы пользоваться счетом, надо гасить минус, и как-то возвращать зависшие деньги тоже надо. Самому. Гемор, такого от Укрсиба, не ожидал(((
А есть разница? Не будет подтверждения так же ведь отминусуют потом. Я бы в таком случае долбал бы горячку. Пусть заявку создают с проблемой, а не стрелки переводят. Операция ж была в приложении, какая клиенту разница как они там все это технически реализовали.
А есть разница? Не будет подтверждения так же ведь отминусуют потом. Я бы в таком случае долбал бы горячку. Пусть заявку создают с проблемой, а не стрелки переводят. Операция ж была в приложении, какая клиенту разница как они там все это технически реализовали.
Вот именно, клиента это не должно касаться. Завтра же и займусь, это уже принципиально))