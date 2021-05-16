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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1560156115621563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:18

  Oberon написав:
  Oberon написав:Вчера баланс по карте был в плюсе, сегодня в приложении баланс нарисовало- минусовый более 200 грн. Никаких операций за вчера и сегодня не было. Если б теховер какой, то ещё вчера бы отображало минус. У кого-то такое вообще было?


Поддержка ответила, что НЕДЕЛЮ назад я пополнял счёт (тянул с приложения Укрсиба, кстати!!!), но ipay, чз который они проводят операции, до сих пор не дал им подтверждение и баланс сегодня загнан в минус на сумму такого пополнения. На донорский счёт деньги тоже не вернулись. И теперь даст/не даст ipay подтверждение, перечислит/вернёт/не вернёт деньги и сроки когда всё это может быть - ничего не знаем, то всё мои проблемы, разбирайся сам. Т.е, несмотря на пополнение с Укрсиба - ни по моей просьбе, ни сами они уточнять ничего не будут и как с ipay решать вопрос сказать не могут и не хотят - послали клиента (меня) на...
Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.

ipay тут не причем, это Укрсиб чудит. Я 7 мая толкал из ПУМБа,эта операция тоже исчезла в укрсибонлайн и 14 числа списали деньги на погашение типа овера. В ПУМБе деньги со счёта списаны, а Укрсиб их почему то не зачислил до сих пор.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:04

  Aktus написав:Все равно это будет как теховер, без штрафов (это же Ньюкард?), так что со стороны Укрсиба вроде проблем нет.

Так рахунок у мінусі. Щоб мати змогу далі користуватись, мінус доведеться загасити, що вже неприємно. А якщо сума велика, то може бути й проблемно. Ну і перспективи отримати ці гроші назад не певні, з огляду на мороз банки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:15

  velvet написав:
  Oberon написав:
  Oberon написав:..
Вот и вопрос теперь- это с тянучкой Сиба р2р и ipay такое бывает и решается таки само, с задержками, или надо уже напрягаться? Неделя уже, однако.

ipay тут не причем, это Укрсиб чудит. Я 7 мая толкал из ПУМБа,эта операция тоже исчезла в укрсибонлайн и 14 числа списали деньги на погашение типа овера. В ПУМБе деньги со счёта списаны, а Укрсиб их почему то не зачислил до сих пор.[/quote

Во-во, как раз 7 мая я и тянул, Укрсибом с мони. Моня ни при чем, разрешение дано, деньги с мони списаны. Кому-то за 29.01 Укрсиб кешбек не дает, а нам за 7мая деньги не зачисляет.... Но Уксиб посылает на ipay, вот что удивляет, я ж именно с Укрсиба-то тянул,
Klug правильно написал, хрен с теховером - счёт в минусе, банк на морозе, чтобы пользоваться счетом, надо гасить минус, и как-то возвращать зависшие деньги тоже надо. Самому. Гемор, такого от Укрсиба, не ожидал(((
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Oberon написав:тянул с приложения Укрсиба

Получается толкать тоько нужно ...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ВIВ написав:
  Oberon написав:тянул с приложения Укрсиба

Получается толкать тоько нужно ...
А есть разница? Не будет подтверждения так же ведь отминусуют потом. Я бы в таком случае долбал бы горячку. Пусть заявку создают с проблемой, а не стрелки переводят. Операция ж была в приложении, какая клиенту разница как они там все это технически реализовали.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:17

  Aps написав:
ВIВ написав:
  Oberon написав:тянул с приложения Укрсиба

Получается толкать тоько нужно ...
А есть разница? Не будет подтверждения так же ведь отминусуют потом. Я бы в таком случае долбал бы горячку. Пусть заявку создают с проблемой, а не стрелки переводят. Операция ж была в приложении, какая клиенту разница как они там все это технически реализовали.


Вот именно, клиента это не должно касаться. Завтра же и займусь, это уже принципиально))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:42

  ВIВ написав:
  Oberon написав:тянул с приложения Укрсиба

Получается толкать тоько нужно ...

Не. Получается, что только СЕПом отправлять, тогда никого третьего не смогут приплести.
ol_zy
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