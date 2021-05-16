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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 тра, 2021 09:18
Скажите, а как тут с оплатой в валюте гривневой картой дела обстоят? Комиссии за конвертацию, вроде бы нет, но как курсы в среднем, по сравнению с альтернативами? Не мухлюют ли с курсами, как Альфа? Кэшбэк вроде тоже давать должны?
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Додано: Пон 17 тра, 2021 09:27
Кэшбек дают. Но как тут писали ранее - курсы чутт ли не худшие по рынку. А при возврате вообще в лучшем случае в ноль выйдешь. В общем ньюшка не для валютных оплат
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Додано: Пон 17 тра, 2021 09:35
По одному ток 499.99,думаю округления мелочей типа розподила газа.
но по четвертому на копейку больше эксельных рассчетов.Так что все ровно))
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:03
Oberon написав:
Во-во, как раз 7 мая я и тянул, Укрсибом с мони. Моня ни при чем, разрешение дано, деньги с мони списаны. Кому-то за 29.01 Укрсиб кешбек не дает, а нам за 7мая деньги не зачисляет.... Но Уксиб посылает на ipay, вот что удивляет, я ж именно с Укрсиба-то тянул,
Klug правильно написал, хрен с теховером - счёт в минусе, банк на морозе, чтобы пользоваться счетом, надо гасить минус, и как-то возвращать зависшие деньги тоже надо. Самому. Гемор, такого от Укрсиба, не ожидал(((
У меня появился перевод в списке операций. Остаток тоже стал правильный. Проверяйте у себя.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:34
КБ по ЗП Нью карте (10%) начисляют одним платежом? Или 5%+5%?
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