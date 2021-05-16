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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:18

Скажите, а как тут с оплатой в валюте гривневой картой дела обстоят? Комиссии за конвертацию, вроде бы нет, но как курсы в среднем, по сравнению с альтернативами? Не мухлюют ли с курсами, как Альфа? Кэшбэк вроде тоже давать должны?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:25

Зарплата пришла :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:27

Кэшбек дают. Но как тут писали ранее - курсы чутт ли не худшие по рынку. А при возврате вообще в лучшем случае в ноль выйдешь. В общем ньюшка не для валютных оплат
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:30

  ВIВ написав:Зарплата пришла :)

Всё до копеечки :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:35

  Ferlakur написав:
  ВIВ написав:Зарплата пришла :)

Всё до копеечки :D

По одному ток 499.99,думаю округления мелочей типа розподила газа.
но по четвертому на копейку больше эксельных рассчетов.Так что все ровно))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Oberon написав:Во-во, как раз 7 мая я и тянул, Укрсибом с мони. Моня ни при чем, разрешение дано, деньги с мони списаны. Кому-то за 29.01 Укрсиб кешбек не дает, а нам за 7мая деньги не зачисляет.... Но Уксиб посылает на ipay, вот что удивляет, я ж именно с Укрсиба-то тянул,
Klug правильно написал, хрен с теховером - счёт в минусе, банк на морозе, чтобы пользоваться счетом, надо гасить минус, и как-то возвращать зависшие деньги тоже надо. Самому. Гемор, такого от Укрсиба, не ожидал(((

У меня появился перевод в списке операций. Остаток тоже стал правильный. Проверяйте у себя.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

КБ по ЗП Нью карте (10%) начисляют одним платежом? Или 5%+5%?
Golf_streem
 
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