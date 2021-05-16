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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:18

Скажите, а как тут с оплатой в валюте гривневой картой дела обстоят? Комиссии за конвертацию, вроде бы нет, но как курсы в среднем, по сравнению с альтернативами? Не мухлюют ли с курсами, как Альфа? Кэшбэк вроде тоже давать должны?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:25

Зарплата пришла :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:27

Кэшбек дают. Но как тут писали ранее - курсы чутт ли не худшие по рынку. А при возврате вообще в лучшем случае в ноль выйдешь. В общем ньюшка не для валютных оплат
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:30

  ВIВ написав:Зарплата пришла :)

Всё до копеечки :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:35

  Ferlakur написав:
  ВIВ написав:Зарплата пришла :)

Всё до копеечки :D

По одному ток 499.99,думаю округления мелочей типа розподила газа.
но по четвертому на копейку больше эксельных рассчетов.Так что все ровно))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Oberon написав:Во-во, как раз 7 мая я и тянул, Укрсибом с мони. Моня ни при чем, разрешение дано, деньги с мони списаны. Кому-то за 29.01 Укрсиб кешбек не дает, а нам за 7мая деньги не зачисляет.... Но Уксиб посылает на ipay, вот что удивляет, я ж именно с Укрсиба-то тянул,
Klug правильно написал, хрен с теховером - счёт в минусе, банк на морозе, чтобы пользоваться счетом, надо гасить минус, и как-то возвращать зависшие деньги тоже надо. Самому. Гемор, такого от Укрсиба, не ожидал(((

У меня появился перевод в списке операций. Остаток тоже стал правильный. Проверяйте у себя.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

КБ по ЗП Нью карте (10%) начисляют одним платежом? Или 5%+5%?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:57

  Golf_streem написав:КБ по ЗП Нью карте (10%) начисляют одним платежом? Или 5%+5%?

5+5, другий платіж очікуємо 20го числа.
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:39

  velvet написав:
  Oberon написав:

У меня появился перевод в списке операций. Остаток тоже стал правильный. Проверяйте у себя.


Горячка рассказала, что с их тянучкой операции р2р проводятся чз ipay (это внешний сервис и банк, типа, тут не при делах, бла-бла..) и Укрсиб ждёт от ipay подтверждение платежа от 7 до 10 календарных дней. Если по истечении это срока (у меня было 7) подтверждения нет- баланс по карте уменьшается на сумму этой операции и либо ждите дольше и колбасьтесь с минусом, либо сами разбирайтесь с ipay. Я предупредил о жалобе в НБУ, и вот сегодня баланс выровнялся, операция пополнения провелась в выписке. Хз, что подействовало, наверное - мы уменьшили, но вы "ждите дольше"))) Оно-то решилось, но тратить время и докидывать денег для пользования таки пришлось...
Так что знайте - при р2р у любого клиента чз 7-10 дней может вдруг уменьшиться баланс на сумму такого пополнения. С такой долботнёй (хорошо хоть без теховера).
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:49

  M-Audio написав:Скажите, а как тут с оплатой в валюте гривневой картой дела обстоят? Комиссии за конвертацию, вроде бы нет, но как курсы в среднем, по сравнению с альтернативами? Не мухлюют ли с курсами, как Альфа? Кэшбэк вроде тоже давать должны?

при курсе на окнах 27.7 сиб светит карточный 28.08. блокировку вообще по 28.28.
Был удивлен когда увидел, платить еще не пробовал
Востаннє редагувалось Diman в Пон 17 тра, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Diman
 
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