Додано: Пон 17 тра, 2021 17:39

velvet написав: Oberon написав:

У меня появился перевод в списке операций. Остаток тоже стал правильный. Проверяйте у себя. У меня появился перевод в списке операций. Остаток тоже стал правильный. Проверяйте у себя.

Горячка рассказала, что с их тянучкой операции р2р проводятся чз ipay (это внешний сервис и банк, типа, тут не при делах, бла-бла..) и Укрсиб ждёт от ipay подтверждение платежа от 7 до 10 календарных дней. Если по истечении это срока (у меня было 7) подтверждения нет- баланс по карте уменьшается на сумму этой операции и либо ждите дольше и колбасьтесь с минусом, либо сами разбирайтесь с ipay. Я предупредил о жалобе в НБУ, и вот сегодня баланс выровнялся, операция пополнения провелась в выписке. Хз, что подействовало, наверное - мы уменьшили, но вы "ждите дольше"))) Оно-то решилось, но тратить время и докидывать денег для пользования таки пришлось...Так что знайте - при р2р у любого клиента чз 7-10 дней может вдруг уменьшиться баланс на сумму такого пополнения. С такой долботнёй (хорошо хоть без теховера).