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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 тра, 2021 09:18
Скажите, а как тут с оплатой в валюте гривневой картой дела обстоят? Комиссии за конвертацию, вроде бы нет, но как курсы в среднем, по сравнению с альтернативами? Не мухлюют ли с курсами, как Альфа? Кэшбэк вроде тоже давать должны?
Додано: Пон 17 тра, 2021 09:27
Кэшбек дают. Но как тут писали ранее - курсы чутт ли не худшие по рынку. А при возврате вообще в лучшем случае в ноль выйдешь. В общем ньюшка не для валютных оплат
Додано: Пон 17 тра, 2021 09:35
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У меня появился перевод в списке операций. Остаток тоже стал правильный. Проверяйте у себя.
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
КБ по ЗП Нью карте (10%) начисляют одним платежом? Или 5%+5%?
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:57
Додано: Пон 17 тра, 2021 17:39
Горячка рассказала, что с их тянучкой операции р2р проводятся чз ipay (это внешний сервис и банк, типа, тут не при делах, бла-бла..) и Укрсиб ждёт от ipay подтверждение платежа от 7 до 10 календарных дней. Если по истечении это срока (у меня было 7) подтверждения нет- баланс по карте уменьшается на сумму этой операции и либо ждите дольше и колбасьтесь с минусом, либо сами разбирайтесь с ipay. Я предупредил о жалобе в НБУ, и вот сегодня баланс выровнялся, операция пополнения провелась в выписке. Хз, что подействовало, наверное - мы уменьшили, но вы "ждите дольше"))) Оно-то решилось, но тратить время и докидывать денег для пользования таки пришлось...
Так что знайте - при р2р у любого клиента чз 7-10 дней может вдруг уменьшиться баланс на сумму такого пополнения. С такой долботнёй (хорошо хоть без теховера).
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:49
при курсе на окнах 27.7 сиб светит карточный 28.08. блокировку вообще по 28.28.
Был удивлен когда увидел, платить еще не пробовал
Востаннє редагувалось Diman в Пон 17 тра, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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