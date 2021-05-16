Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:58
Обязательно к прочтению ДО задания подобных вопрософф
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